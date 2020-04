BOA NOTÍCIA: Enfermeiro de Gandu que testou positivo para o Covid-19 recebe alta de hospital

Um profissional de saúde morador do município de Gandu, no Baixo-sul baiano, Sandro Murilo Brito, que havia testado positivo para o novo coronavírus recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (15), depois de 07 dias internado na UTI do Hospital Calixto Midlej Filho, em Itabuna.

O enfermeiro testou positivo para a Covid-19 no último dia (05) de abril, quando prestava serviço no Hospital Geral de Ipiaú –HGI, no Médio Rio de Contas. Ele foi recebido nesta quarta por amigos e familiares, em Gandu.

Mesmo apresentando melhora e com alta hospitalar o paciente seguirá em isolamento domiciliar e monitorado pela vigilância epidemiológica até a coleta para novos exames, respeitando o prazo que indicará se ele está curado ou não da doença. Foto: Redes Sociais

