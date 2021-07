Boa notícia! Vacinação contra a Covid-19 mostra resultados expressivos em São Paulo

São Paulo registrou, na última quinta-feira (1º), 9.556 pacientes com Covid-19 internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 10.207 pessoas em enfermarias devido às complicações geradas pela doença. Segundo o Governo do Estado, o número de internados não era inferior a 20 mil há 115 dias.

A diminuição de ocupação dos leitos é um dos efeitos da vacinação contra o novo coronavírus. Na capital paulista, por exemplo, foram distribuídas mais de 7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Em decorrência da melhora nos números, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) cogita liberar o Rèveillon e o Carnaval de 2022 em São Paulo.

>> Mortes por Covid-19 caem 44% no Rio

No primeiro dia do mês de julho, o estado registrou o menor número de pacientes internados com Covid-19 desde o dia 8 de março, quando 19.657 pessoas estavam hospitalizadas por conta do novo coronavírus.

Em nota, o Governo aponta que, desde o início da pandemia, São Paulo registrou 3.743.291 testes positivos e 128.322 óbitos decorrentes da Covid-19. Os dados mais recentes mostram que a ocupação dos leitos de UTI está em 74,1%.



