“Boca de Lobo” aberta próximo ao SESC Jequié leva risco para pessoas

Como se fosse pouco a situação precária de todo bairro São Judas Tadeu, uma ” Boca de Lobo”, esta aberta e levando perigo de um acidente grave na rua principal do SESC. Já há alguns dias que os motoristas que passam pelo local, estão percebendo essa ” cratera”, e até o momento ninguém foi ao local para ao menos sinalizar o local.

Vale salientar, que bem ao lado do buraco, estão as obras iniciadas e inacabadas do Governo do Estado, que até o momento também não se posicionou o porque que as obras não continuaram. Esperamos que do poder público, tenha bom senso e vá ao local para solucionar o problema e evitar uma tragédia.

