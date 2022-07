Boi ataca e mata idoso na Zona Rural; ASSISTA

No final da tarde de ontem (13), no Povoado do Amazonas, Lafaiete Coutinho, um boi atacou e matou um idoso de 83 anos. Segundo informações, o senhor Vitalino Bispo de Souza, estava passando por uma estrada vicinal, quando um Boi atacou e matou o mesmo. O idoso era bastante conhecido na região e a comoção é total. Os parentes sentiram falta do idoso e ao chegar ao local, encontrou o corpo bastante lesionado e marcas do animal que teria atacado a vítima. Seu corpo foi liberado pelo IML de Jequié e seguiu para sepultamento na região do Amazonas, em Lafaiete Coutinho!

