Boi avaliado em 5 mil reais furtado em Fazenda é recuperado pela Polícia Civil

Após tomar conhecimento de que um boi da raça Holandês foi furtado na Fazenda Boa Sorte, zona rural de Ipiau, a equipe da polícia civil iniciou a investigação que culminou com a recuperação do animal, avaliado em 5.000,00 reais, e na prisão do receptador. De acordo com as investigações, o receptador utilizou de um ferro para remarcar o boi e ocultar a origem do mesmo no intuito de dificultar a localização do animal.

