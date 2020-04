Boletim Epidemiológico Covid-19 em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde e das demais secretarias, departamentos e órgãos municipais e estaduais, vem seguindo, criteriosamente, os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde (SESAB) no atendimento de saúde relativo às estratégias de enfrentamento do Covid-19, reafirmando a necessidade da manutenção das medidas preventivas que incluem, entre outras estratégias, o distanciamento social e o cuidado com a higiene, lavando sempre as mãos, com água e sabão, evitando tocar no nariz, boca ou olhos; evitar, também, aglomerações; redobrar a atenção com os idosos, pois eles são o principal público de risco da Covid-19; e usar máscara sempre que tiver que sair de casa.



