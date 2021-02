Boletim epidemiológico registra 67 óbitos por Covid-19 na Bahia

Há seis meses não se registrava 67 óbitos ou mais em um boletim epidemiológico sobre a Covid-19. Nesta sexta-feira (12), apesar dos óbitos terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram contabilizados hoje. Esse é maior número de mortes desde 25 de agosto de 2020, quando foram registrados 70 óbitos.

O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 10.610 representando uma letalidade de 1,70%. Dentre os óbitos, 56,60% ocorreram no sexo masculino e 43,40% no sexo feminino. Em relação ao quesito raça e cor, 55,18% corresponderam a parda, seguidos por branca com 19,92%, preta com 14,62%, amarela com 0,60%, indígena com 0,14% e não há informação em 9,54% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidade foi de 70,69%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas (74,23%).

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 3.636 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,6%) e 3.102 recuperados (+0,5%). Dos 623.678 casos confirmados desde o início da pandemia, 598.416 já são considerados recuperados e 14.652 encontram-se ativos.

