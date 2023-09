Bolsa Presença disponibiliza R$ 57,8 milhões no dia 15 no novo cartão

O Governo do Estado disponibiliza, nesta sexta-feira (15), o novo crédito mensal do Programa Bolsa Presença, que representa R$ R$57,8 milhões em transferência de renda para 370.721 famílias de 414.820 estudantes, referente ao mês de agosto. Com a mudança de contrato da operadora, a partir de setembro o auxílio será recebido no cartão Le Card. As famílias dos estudantes beneficiados devem procurar informações sobre o recebimento dos novos cartões nas escolas onde seus filhos estão matriculados. Para quem ainda tem saldo referente a meses anteriores, os antigos cartões da Alelo poderão ser utilizados até o dia 26 de novembro.



O Bolsa Presença concede R$ 150 por mês, acrescido de R$ 50, a partir do segundo filho matriculado. O programa está vinculado à assiduidade do estudante nas aulas e dentre outros requisitos à manutenção e atualização dos dados cadastrais tanto na unidade escolar quanto no CadÚnico. As famílias podem verificar se estão aptas a receber o benefício do Bolsa Presença acessando o endereço http://siadiante.educacao.ba.gov.br/bolsapresenca. O formulário é preenchido com o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento do estudante ou do responsável pelo CadÚnico.



Daiana Santos, mãe do estudante Dryan Roger Santos, 12, 7º ano, do Colégio Estadual Pedro Paulo Marques e Marques, em Salvador, já está com o novo cartão em mãos e falou sobre o que o auxílio representa para a sua família. “Meu filho começou a receber o benefício este ano e estamos muitos felizes porque vem ajudando muito nas despesas de casa através da compra de alimentos como arroz, feijão, carne e outros”.



O estudante Luís Henrique da Silva, 17, 3º ano, também já recebeu o novo cartão e vai começar a utilizar o benefício a partir deste mês. “Estou muito contente por ter sido contemplado com esta política importante para a nossa permanência na escola. A entrega do cartão foi rápida e tranquila. Agora, com o valor disponibilizado, eu vou poder comprar diferentes alimentos que servirão para a minha família”, comentou.



Dúvidas – Neste mês, o Bolsa Presença inaugurou o serviço de atendimento às famílias de estudantes beneficiados através do 0800 071 6511. Por meio deste canal de diálogo, os interessados podem adquirir informações sobre o novo cartão e adquirir informações sobre o programa, como requisitos e aptidão para o benefício; recebimento da primeira e segunda vias; e recebimento de parcelas, bem como fazer sugestões. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h. Informações: ASCOM GOVBA/ FOTO: Emerson Santos

