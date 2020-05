Bolsonaro: ‘Por que que eu tô armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura!’

O presidente Jair Bolsonaro defendeu armar a população para evitar que uma ditadura se instale no Brasil.

“Eu quero todo mundo armado”, afirmou o presidente aos ministros. “Povo armado jamais será escravizado”, acrescentou ainda.

“Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme! Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer pra impor uma ditadura aqui! Que é fácil impor uma ditadura! Facílimo!”, declarou.

Bolsonaro também foi enfático ao dizer: “Quem não aceitar a minha, as minhas bandeiras, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Quem não aceitar isso, está no governo errado. Esperem pra vinte e dois, né? O seu Álvaro Dias. Espere o Alckmin. Espere o Haddad. Ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô! No meu governo tá errado!”

Veja mais trechos do que disse Bolsonaro:

