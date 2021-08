BOM EXEMPLO: Associação “Bem é estar Bem”, realiza o 2º Plantão Psicológico gratuito em Jequié

Nossa equipe foi ao encontro da jequieense Luciana Galvão, que fundou a ABEB, ( Associação Bem é estar bem), onde no próximo dia 10 de agosto, vai realizar o 2º encontro Psicológico gratuito. Luciana nos contou, que passou por um problema de depressão, e depois que se curou, percebeu o quanto seria interessante e importante oferecer ajuda para pessoas que precisam de atendimento psicológico para se curar. Ela decidiu então, abrir uma associação, onde recebe pessoas com problemas emocionais, com ansiedade e famílias e pessoas enlutadas pelo suicídio. Hoje já são dezenas de pessoas que participam do projeto, e Luciana, juntamente com a ajuda de psicólogos voluntários, tem ajudado a salvar vidas em Jequié. Quem quiser ser atendido pelo projeto, entre em contato através do telefone 7399104 – 7585 , e agende seu atendimento. São 25 vagas que são atendidos por 04 psicólogos voluntários e atendem gratuitamente. O 2º encontro acontece próximo dia 10, na área externa da Paroquia São José Operário. O projeto tem o apoio da Clínica Cogne e do Espaço Atitude Mental.

