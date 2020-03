Bom Exemplo: Caminhoneiros recebem refeições grátis na Chapada Diamantina

Policiais rodoviários federais estão apoiando uma bela ação de voluntários da região da Chapada Diamantina, na BR 242: distribuição gratuita de refeições aos caminhoneiros.

Devido ao fechamento de restaurantes com a crise do Coronavírus, muitos motoristas profissionais estão tendo dificuldade em se alimentar em diversos pontos das rodovias e estradas do País.

E mais uma ação de solidariedade foi registrada em Seabra (BA). Um grupo de voluntários da região prepararam marmitas com produtos básicos arrecadados como arroz, feijão, macarrão e carne, para distribuição gratuita aos profissionais do volante. Cerca de 100 marmitas já foram entregues e cada ”quentinha” contém uma mensagem de fé e esperança.

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram às abordagens e garantiram à segurança e a fluidez do trânsito durante a distribuição das refeições. O objetivo, segundo a PRF, é estimular os motoristas a seguir viagem, de forma a garantir o abastecimento da população neste momento difícil para o país. Nesta missão humanitária, todos os PRFs estão prontos para servir no policiamento das rodovias para a manutenção da eficiência logística e garantia do abastecimento de todo o país, com a preservação da ordem e da vida. Informações e Foto: PRF

