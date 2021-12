BOM EXEMPLO: Coelba vai doar 500 geladeira ás vítimas de enchentes na Bahia

Mais 500 geladeiras foram doadas às vítimas das enchentes na Bahia, desta vez pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a Coelba, do Grupo Neoenergia. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, na manhã de ontem(14), em vídeo publicado nas redes sociais. Outros dois mil itens foram doados ontem pela Magazine Luiza para a população das regiões Sul e Extremo Sul, fortemente atingida pelas chuvas. A rede de lojas comunicou ao governador que doará 500 geladeiras, 500 fogões e 1 mil colchões às pessoas que tiveram as casas invadidas pela água e acabaram perdendo os móveis e eletrodomésticos. O anúncio foi feito no momento do embarque para a cidade de Paratinga, onde o governador participa de entrega do Hospital Municipal Semiramis Alves Brandão e anuncia licitação para construção da Areninha Society e da ampliação do complexo poliesportivo do Colégio Estadual Evandro Brandão.

