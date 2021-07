BOM EXEMPLO: Grupo da cidade de Ipiaú traz 35 pessoas para doarem sangue no Hemoba em Jequié

Devido a baixa adesão a doação de sangue por conta da pandemia, o Grupo Parceiros do Bem, de Ipiaú, realizou na manhã de ontem, (16), uma campanha de doação de sangue, Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, Hemoba-Jequié, levando até o banco do sangue trinta e cinco doadores voluntários. Com essa atitude de amor e solidariedade o grupo elevou o estoque da média semanal, segundo informou a coordenadora técnica, Dra. Ionara Caroso. A direção do Grupo Parceiros do Bem agradeceu a todos os voluntários que contribuíram para a realização desse ato de solidariedade.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários