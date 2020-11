BOM EXEMPLO: Jovem de 17 anos pede ajuda para manter uma abrigo para animais

Um adolescente de 17 anos, morador da cidade de Itaquara, entrou em contato com nossa redação para falar um pouco mais sobre o seu belíssimo trabalho. João Pedro, mantem uma ONG de proteção aos animais, e precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando dos animais. Leia abaixo na íntegra o que o jovem narra, sobre as dificuldades que vem enfrentando.

Sou João Pedro protetor dos animais, tenho 17 anos e desde meus 16 anos eu já tenho um abrigo para os animais aqui na cidade de Itaquara-Ba . Desde criança cuido e resgato animais maltratados, abandonados e doentes.

Graças ajuda das pessoas eu conseguir construir o primeiro e único abrigo de animais aqui na minha cidade . Só que venho passando por dificuldades constantes pq meu abrigo é mantido através de doações de pessoas de bom coração e não é um valor fixo todo mês .

Não recebo nenhuma ajuda municipal a quase 1 ano e nunca recebi nenhuma ajuda estadual e nem federal e por isso nossas dificuldades só aumentam

Temos um gasto de uns 20 sacos de ração p/ cachorro de 15kg por mês .

No momento estou precisando de ração, luvas de procedimento, valor para pagar as casas de ração daqui da cidade que já passa de 500 reais, produtos de limpeza , veneno para carrapato, 400 reais para pagar o funcionário, remédios como : spray prata, lepecid, remédio de verme, rifocina, vitamina entre outros. E valor para pagar na castração de um cachorro do Abrigo e a cirurgia no olho de guerreiro .

Aqui na cidade eu sou sozinho para correr atrás das coisas e fica muito difícil eu com apenas 17 anos ter a responsabilidade de cuidar de mais de 20 cães e seis gatos sozinho .

Por isso estou precisando da ajuda de todos vocês, porque o abrigo não pode fechar as portas porque muitos animais daqui da cidade e da região precisam da nossa ajuda .

Pedimos para quem poder ajudar esse jovem a continuar cuidando dos animais na cidade de Itaquara, que doe ração, medicamentos ou qualquer outro tipo de ajuda, que colabore e entre em contato com o jovem João pedro, pelo Whatsapp (73) 98895- 5203.

