BOM EXEMPLO: Largo | Vanádio de Maracás doa prédio reformado para abrigar creche e projetos sociais na comunidade de Porto Alegre

A comunidade de Porto Alegre, localizada em Maracás, tem um motivo a mais para celebrar a chegada de 2022. A partir do próximo ano, a localidade já poderá contar com a creche Helena Meira como rede de apoio para o atendimento de até 200 crianças. O espaço foi entregue no último fim de semana pela Largo | Vanádio de Maracás, que financiou a reforma de um antigo alojamento, utilizado por colaboradores no período da implantação da companhia. A obra custou cerca de R$ 1,3 milhão e, a partir de agora, o equipamento passa a ser gerenciado pela prefeitura.

A cerimônia contou com a presença do prefeito de Maracás, Uilson Venâncio Gomes de Novaes (Soya), que recebeu simbolicamente as chaves. Representando a Largo, estavam o gerente de RH Ronaldo Souza e a analista de relacionamento com a comunidade Valéria Rocha. O prédio, que passou por adaptações estruturais para garantir segurança ao público infantil, conta com outros dois blocos, também destinados ao uso comunitário. Além da creche Helena Meira, o local abrigará o projeto Jiquiriçá, que promove a socialização infantojuvenil através do judô e do jiu-jitsu, e ambientes para reuniões das associações locais. No total, 450 pessoas devem ser beneficiadas.

