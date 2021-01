BOM EXEMPLO: Moradoras se unem e cuidam da Praça da Alegria na URBS 03 em Jequié e tem até Pé de Cacau

No último final de semana nossa reportagem esteve na BRBS 03 em Jequié, onde conhecemos o belíssimo trabalho duas senhoras. Elas são moradoras do local, e decidiram cuidar da praça da alegria. Elas plantaram várias plantas frutíferas, inclusive pé de cacau, jambo e várias outras. Todos os dias elas molham e cuidam das plantas. No local tem também uma geladeira repleta de livros e revistas, para crianças que comparecerem na praça. Construíram também uma espécie de local da leitura, onde tem mesa, sofá e cadeiras para as pessoas sentarem e lerem seus livros. Um bom exemplo a ser seguido em nossa cidade. Dona Bel e Carminha, parabéns pelo bom trabalho.

As voluntárias, inclusive, estão precisando de uma doação de uma mangueira, para continuar molhando as plantas do local. Se você quiser contribuir com a doação de uma mangueira, procure a dona Bel ou Carminha, ao lado do muro do Aeroporto em Jequié.

