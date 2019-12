Bom Exemplo: Moradores e comerciantes do largo da feirinha no Joaquim Romão distribuem sopa e pães para pessoas carentes.

















Na noite de ontem Quinta Feira (19)moradores e comerciantes do largo da feirinha no Joaquim Romão, distribuíram sopa e pão para pessoas carentes. A ideia surgiu entre amigos e virou realidade. Os voluntários se reuniram e tiveram essa brilhante ideia e na noite de ontem foi colocada em prática.

Em conversa com nossa reportagem, os voluntários se surpreenderam com a quantidade de pessoas que foram pegar a sopa e pães e já pensam em fazer todas as quintas feiras de cada semana. A divulgação é feita apenas pelas redes sociais na internet.

Um bom exemplo que pode ser seguido por qualquer pessoa em nossa cidade. Você morador do Joaquim Romão que queira ajudar, basta entrar em contato com os voluntários e fazer parte dessa corrente do bem.

