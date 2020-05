BOM EXEMPLO: PM do 19º BPM doa 500 máscaras de proteção em Jequié

A parceria do 19° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Jequié) e da 67ª CIPM com os moradores dos municípios de Jequié e Tanquinho, no interior baiano, foi reforçada com a distribuição de máscaras de proteção. Os equipamentos auxiliarão no combate ao Covid-19 (novo coronavírus).

A iniciativa partiu do sargento Tadeu Santos Santana, lotado na 6ª Companhia do 19º BPM e da sua esposa Vanuza Soares, que é artesã.

“Sempre que estava em ronda, em Jequié, com a minha equipe, percebia que uma grande parte da população não usava máscara. Foi então que dei a ideia de confeccionar as máscaras e tive o apoio de toda a unidade”, contou o sargento.

As máscaras de TNT foram confeccionadas por Vanuza e entregues à população carente daquele município. “Nós precisamos, neste momento, pensar ainda mais no próximo. São muitas vidas que serão salvas com a utilização dessas máscaras”, contou o comandante do 19º BPM, tenente coronel Itamar Gondim.

