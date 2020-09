BOM EXEMPLO: Projeto Mãos que Amam arrecada alimentos em Jequié

Dezenas de membros da Igreja Nova Esperança, no bairro do Jequiezinho, em Jequié. Idealizaram o Projeto Mãos que amam ,e arrecadam dezenas de de alimentos que são distribuídos para a população mais carente de Jequié. Todos os Sábados, os membros se concentram ao longo da Avenida Cesar Borges e também em frente a um Hiper Mercado, onde seguram placas e pedem alimentos para a população em geral. As pessoas doam 01 Kg e assim os voluntários vão montado as cestas básicas que são distribuídas. Um bom exemplo que deve ser seguido por todos, e para quem quiser ajudar o projeto, basta procurar um dos membros aos sábados na Avenida Cesar Borges e fazer sua doação.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários