BOM EXEMPLO! Voluntária produz máscaras de proteção para doar ao Município de Itiruçu

Devido ao surto de Covid-19 e a ameaça de expansão no Estado, muitas pessoas estão mostrando-se solidárias as necessidades de outras e dedicando tempo para ajudar como podem. Em Itiruçu uma voluntária ganhou o reconhecimento por dedicar o tempo na produção de máscaras de proteção individual para serem doadas a Secretaria de Saúde do Município, visando o enfrentamento do coronavírus. Dona Marlene de Jú, como é conhecida na cidade, possui as máquinas de costura em sua casa e resolveu pedir o tecido ao município para produzir as máscaras, que já foram produzidas em grande quantidade. Ela disse ao Itiruçu Online que caso outras pessoas queiram ajudar, basta procurar a prefeitura a receberão a doação do tecido. informações e Foto: Blog Itiruçu Online

