Bombeiros do 8º GBM de Jequié atuam em incêndio na região do Cajueiro

O Corpo de Bombeiros de Jequié foi acionado para o combate a um incêndio florestal na região do Cajueiro, zona da Mata Atlântica. A ação na quinta-feira (05mar20). A atuação da equipe foi providencial, ainda assim grande área foi devorada pelas chamas. Ainda não se tem conhecimento das causas das queimadas.

Incêndios florestais são comuns nessa época do ano em Jequié, especialmente nesta região. Os combatentes e voluntários encontram dificuldades de controlar a situação, pois o fogo costuma se alastrar rapidamente em virtude dos ventos e das altas temperaturas.

A região do Cajueiro é um dos cenários mais belos do Município e dona de uma biodiversidade incrível. Trata-se de uma área grande produtora de água de qualidade com várias nascentes que abastece a Barragem do Criciúma, responsável pelo fornecimento de água potável para a cidade de Jequié, além de sua importância para a produção de alimentos.

A região precisa ser conservada, a partir da conscientização de produtores, trabalhadores, poderes públicos e população em geral, e além do desenvolvimento de projetos visando a sua revitalização, a exemplo do reflorestamento de toda a área. Infomarções: Blog Jequieeregião. Foto Reprodução.

