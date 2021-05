Bombeiros Militares de Jequié salvaram coruja “enrolada”, em linha de Pipa em Jequié

Bombeiros Militares do 8º Grupamentos de Bombeiros de Jequié, foram solicitados até o Loteamento Sol Nascente, Joaquim Romão, para salvar uma coruja que tinha se embaraçado em uma linha de pipa e estava em uma árvore. Os militares foram ao local e conseguiram tirar o animal de cima da árvore e retiraram também a linha que estava em seu corpo. O mesmo foi entregue no INEMA, para que fosse tomadas as medidas cabíveis e para que o animal fosse devolvido a natureza. Bom trabalho dos militares do 8º Grupamento de Bombeiros de Jequié.

