BR 101 é interdita por manifestantes pedindo redutores de velocidades

A Rodovia BR-101 foi bloqueada na manhã desta terça-feira (03/03), em forma de protesto contra o DNIT pela ausência de um redutor de velocidade na altura do KM 359, no trecho do município de Wenceslau Guimarães, região do Baixo Sul baiano.

Segundo publicação do site Giro em Ipiaú, os manifestantes são ligados do MST, que representam o Projeto de Assentamento Ernesto Che Guevara e eles querem do órgão federal a instalação de um quebra-molas.

A justificativa dos integrantes do MST é o aumento de acidentes na localidade, resultando em vítimas fatais e outras com deficiências físicas. Até a postagem dessa matéria, a pista ainda permanecia interditada.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local negociando a liberação da rodovia federal, uma das principais que cortam o Estado. Os manifestantes atearam fogo em pedaços de pneus e madeira para promover o ato de protesto e interditar a estrada. Foto: PRF

