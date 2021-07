BR 116 sentido Feira de Santana será interditada no início deste domingo (01)

Neste domingo (01/08) será feito o içamento de travessia para construção de uma passarela, localizada na altura do Km 462 da rodovia BR-116, na região de Santo Estevão. A operação está programada para ser iniciada às 05h45, em horário de menor fluxo de veículos, com término previsto para as 08h30. Durante o procedimento a rodovia federal terá o fluxo de veículos interditado em horários e sentidos determinados. A intervenção conta com o apoio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Detalhamento da operação de içamento de travessia de passarela:

05h45 – Posicionamento da carreta no sentido Norte (Feira de Santana), com interdição de acostamento e de uma faixa. Veículos trafegarão por uma faixa; Duração aproximada de 20 minutos.

05h55 – Fechamento total da rodovia, no sentido Norte (Feira de Santana), para patolamento (posicionamento) do guindaste e início da operação de içamento da travessia; Duração aproximada de 20 minutos.

06h15 – Fechamento total da rodovia, nos dois sentidos; Duração aproximada de 2h.

08h15 – Liberação total ao tráfego.

A VIABAHIA instalou placas de advertência no local e reforçou a sinalização com a colocação de cones, placas e bastões sinalizadores. Equipes da concessionária estarão a postos e alinhadas para garantir a segurança aos usuários e moradores das comunidades próximas. Informações: Via Bahia

