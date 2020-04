BR 330 tem previsão de liberação hoje dia (13).

O trecho da BR-330, entre Jitaúna e Jequié, interditado na noite da última sexta-feira (12), após queda de árvores e de encostas, foi parcialmente liberado no início da noite de sábado (11), e voltou a ser interditado completamente, por oferecer riscos de novos deslizamentos.

No domingo, equipes do DNIT continuaram com os serviços de desobstrução da rodovia, que novamente foi liberada parcialmente entre às 16h e 18h, e no início da noite de domingo, voltou a ser interditada novamente. De acordo com a PRF, as atividades para liberação da pista vão retornar na segunda-feira (13) e o trecho só deve ser liberado após a finalização dos serviços.

Até que seja restabelecido o tráfego no local, a PRF solicita aos usuários evitar transitarem na BR-330 e somente em caso de extrema necessidade deverão procurar vias de acesso alternativas, a fim de evitar transtornos na viagem e congestionamento das vias. Informações e Foto: Giro Ipiaú

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários