Brasil vence mais uma nas eliminatórias da Copa do Mundo e chega a 06 pontos

O Brasil foi até Lima enfrentar a seleção do Peru e venceu o duelo realizado na noite de hoje (13) por 4 a 2. O confronto foi válido pelo segundo jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, que será realizada no Catar. A equipe Canarinho saiu perdendo, empatou e chegou a ficar em desvantagem antes de empatar novamente. Coube a Neymar comandar a vitória do time, que segue líder nas Eliminatórias.

Os gols do Brasil foram marcados por Neymar (três) e Richarlison. Carillo e Tapia marcaram para a equipe peruana. Com os três tentos, Neymar superou Ronaldo na artilharia da seleção brasileira e chegou a 64 gols, atrás apenas de Pelé, que tem 95.

Com o resultado, o Brasil retomou a liderança das Eliminatórias da Argentina e chegou aos seis pontos. A seleção verde e amarelo leva vantagem nos critérios de desempate.

Nas próximas rodadas, o time comandado pelo técnico Tite volta a campo em novembro contra a Venezuela, em São Paulo (14 de novembro), e Uruguai, em Montevidéu (17 de novembro).

