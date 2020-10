Briga entre flanelinhas quase termina em tragédia no centro de Jequié: ASSISTA VÍDEO

No início da tarde de hoje (06), na Avenida Alves pereira, Centro de Jequié. Uma briga entre dois flanelinhas quase termina em tragédia, um deles armado com uma faca e um outro com pedras. A confusão só terminou com a chegada da polícia militar, que conduziu os envolvidos. Um dos dos flanelinhas saiu da confusão com um corte na testa e o outro apenas escoriações.

Briga entre flanelinhas quase acaba em tragédia no centro de Jequié.Leia mais no www.jequieurgente.com Posted by Jequié Urgente on Tuesday, October 6, 2020

Enquanto a zona azul não chega em Jequié, os estacionamentos do centro da cidade continua sendo (ORGANIZADO), pelos flanelinhas. A polícia militar tem que abordar os flanelinhas no centro de Jequié, pois nessa confusão, um deles estava armado com uma faca e por pouco não acontece uma tragédia. O outro com uma grande pedra ameaçando o desafeto e poderia acertar quem não tinha nada a ver na confusão.



Vídeo e Foto: Blog Jequié Urgente

