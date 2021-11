BRINCADEIRA DE MAL GOSTO: Moradora denuncia que alguém coberta com um lençol esta tentando levar medo a Jequieenses

Não é a primeira vez que moradores tem denunciado através dos contato do Blog Jequié Urgente, que alguém vestido (a), com um lençol branco, tem ido em algumas residências e jogado uma espécie de carta por baixo da porta, onde diz a hora que a carta foi deixada e pede para o morador olhas as imagens das câmeras de segurança. A moradora que nos enviou fotos e vídeo, pediu para não ser identificada, mas, informou que ficou bastante assustada ao ler a carta e observar as imagens da câmera de segurança. Na carta deixada na residência, a pessoa diz o horário quer a carta foi jogada e fala muitas palavras que envolve algo do além e pede para a vítima se um dia foi indagada se já viu um fantasma, que é pra dizer que sim, e que era linda. Ao final da carta, o tal “Fantasma”, assina como Transfantasmação.

A polícia informa que as pessoas que receberem essa tal carta, que denunciem o caso na polícia, para que a polícia comece as investigações e possa chegar a essa pessoa que está tentando aterrorizar as pessoas com uma brincadeira de mal gosto. Temos certeza que a polícia civil vai gostar de receber a visita do tal ” Fantasma”.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários