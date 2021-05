Britas que caíram de caminhão pode ter sido motivo de grave acidente na BR – 420 próximo a Jaguaquara

Um grave acidente aconteceu no início da tarde de ontem (25), na BR-420 próximo a cidade de jaguaquara. Segundo informações do Blog Itirucu Online, possivelmente um caminhão que estava carregado com “britas”, e sem proteção na carroceria, teria derramado o material sobre a BR, o motorista de um veículo Celta, acabou perdendo o controle do mesmo e capotando. No grave acidente, uma mulher teria ficado gravemente ferida, foi socorrida mas infelizmente não resistiu e foi a óbito. Uma ambulância que veio prestar o devido socorro a vítima do acidente, também acabou derrapando na brita espalhada no asfalto e colidiu em um veículo, onde houve apenas danos materiais. A polícia foi ao local, mas o motoristas do caminhão que espalhou a brita no asfalto não estava no local do acidente. Não é raro, observarmos caminhões carregados com britas, areias ou outro material, sem nem um tipo de proteção ou até mesmo uma lona, para evitar que o material caiu nas vias e cause um acidente.

Comentários no Facebook:

Comentários