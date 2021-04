Buraco e escuridão estão deixando moradores da rua Pedro 60 na “bronca”.

Moradores da rua Pedro 60, Joaquim Romão, chamaram nossa reportagem para reclamarem de um buraco na via, que há vários meses tem deixado motorista e motociclistas a mercê.

Além do buraco, a rua está com várias lâmpadas queimadas e a escuridão é total. Que a secretaria de serviços públicos, coloque a rua Pedro 60, no projeto buraco zero, que está sendo executado pela prefeitura de Jequié.

