Buraco entre a Avenida Exupério Miranda e Otávio Mangabeira vem tirando o sossego dos motoristas

Mais uma vez a nossa reportagem foi chamada no início da Avenida Exupério Miranda, Mandacaru, para falar sobre uma verdadeira “cratera”, que se formou no local já há algum tempo. Devido ao buraco, motoristas e motociclistas tem que fazer um verdadeiro contorno, para não cair no buraco. Logo mais a frente, já chegando na Otávio Mangabeira, também se formou alguns buracos que estão deixando as pessoas na “bronca”. Quando um ônibus ou caminhão passa pelo local, o risco fica bem maior. Esperamos que esses buracos sejam tapados com massa asfáltica e o problema seja resolvido.

Comentários no Facebook:

Comentários