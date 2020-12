Buraco na Avenida Cesar Borges quase provoca capotamento de veículo em Jequié

Um leitor do nosso blog, nos enviou na tarde de ontem (01), as fotos de um buraco na Avenida Cesar Borges, que por pouco não provocou um acidente com proporções mais grave. O motorista estava transitando tranquilamente pela via, quando bem próximo a um hipermercado, ele se deparou com um imenso buraco, infelizmente não teve como desviar e ele acabou batendo a roda do seu veículo. O condutor perdeu o Pneu do seu veículo e nos informou que quase perdeu o controle do carro e não caiu no Rio Jequiezinho. Chamamos a atenção da prefeitura de Jequié, que em vários locais exites essas crateras. Um local que está tirando a paciência dos motoristas e motociclistas, é em frente ao antigo colégio da polícia militar, na Avenida Lomanto Júnior.

