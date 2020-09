Buracos do Anel viário de Jequié estão sendo tapados. COM CASCALHO

Já fizemos aqui em nosso Blog, uma matéria onde falamos da situação precária que se encontra o anel viário de Jequié, que liga a BR 116 à BR 330. Pois bem, no final da manhã de hoje (16), fomos surpreendidos com uma fotografia enviada por um leitor, indignado com o que ele viu. Funcionários que ao que parece ser de uma empresa terceirizada, com um caminhão ao longo da via, tapando os buracos com CASCALHO. Preferimos não acreditar que tenha sido alguma empresa que preste serviço para o DNIT. Os homens já teriam feito o ” serviço”, da entrada da Avenida Cesar Borges, até próximo a entrada de um condomínio. Todo o Anel Viário, da BR 116 à BR 330 está totalmente cheia de buracos. JÁ PENSOU SE A MODA PEGA? Foto: Leitor Blog Jequié Urgente

