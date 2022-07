Buracos na Avenida Lomanto Júnior obriga motorista a irem para contra-mão. Risco de acidentes é grande

Já há alguns meses as pessoas que passam pela Avenida Lomanto Júnior, observam uma grande quantidade de buracos no local, que obrigam motoristas, inclusive de veículos pesados a irem para a contra-mão da via, podendo causar um acidente por causa das “crateras”. Já falamos inclusive aqui no Jequié Urgente, sobre esses buracos, mas, os responsáveis de agilizar o “pequeno”, serviço na via, fazem ouvidos de “mercador”, ou nunca passaram pelo local. Será que estão esperando acontecer um acidente para solucionar o problema? O local fica exatamente em frente a Madeireira Lima. Vamos continuar aguardando!

