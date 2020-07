“buraqueira” está tirando o sossêgo de motociclistas e motoristas da Cidade Nova em Jequié

Nossa reportagem esteve na tarde de ontem (01), no bairro da Cidade Nova, para falarmos de uns buracos que estão tirando a paciência dos motoristas e motociclistas que passam pelo local.

Na pista de rolamento ao lado da BR 116 que dá acesso a BR 330 sentido pé de Serra, a situação realmente esta preocupante. A cada dia os buracos vão aumentando e os motoristas e motociclistas tendo que se arriscar para desviar dos mesmo. Não justifica a ausência da empresa A via Bahia, que tem por obrigação a prestação de serviço da BR 116, e arrecada milhões com a cobrança dos pedágios no município de Jequié, deixar a pista de rolamento, que dá acesso a rodovia, nesta situação. Esperamos que, seja feita a reparação do local e amenize o sofrimentos dos motoristas e até ajude a evitar um acidente mais grave. Fotos e Vídeo: Blog Jequié Urgente

