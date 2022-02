Cachorro que caiu em bueiro em Jequié é salvo por homens do 8ª GBM

O Corpo de Bombeiros resgatou um cachorro que estava preso dentro de um bueiro no bairro São Judas Tadeu, em Jequié. Militares do 8º Grupamento usaram equipamento destinado ao resgate para salvar o animal, na noite de sábado (5). O dono do cão procurava pelo seu animal de estimação há 5 dias e só ouvia o latido, tendo percebido que ele estava dentro do bueiro e solicitou apoio do Bombeiro.

