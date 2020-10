Cadeia de Porto Seguro está 900% superlotada e polícia civil paralisa atividades

A Polícia Civil de Porto Seguro vai paralisar as suas atividades nesta sexta-feira (02). A suspensão do serviço, segundo o presidente do Sindicato de Policiais Civis da Bahia, Estácio Lopes, é pela superlotação de 900% do DISEP, o Distrito Integrado de Segurança Pública.

Em entrevista ao SITE RADAR 64, Estácio declarou que a delegacia tem capacidade para custodiar quatro presos, mas atualmente este número é de 37, sendo que seis internos estão positivados para a Covid-19 e outros apresentam sintomas. Um policial também foi infectado. Além disso, o prédio registra constantes falta de água, possivelmente devido a alguma problema estrutural. “Estamos vivendo uma crise sanitária”, disse um servidor na condição de anonimato.

O presidente do sindicato destaca que o motivo de a delegacia estar superlotada é devido à recusa da direção do presídio de Eunápolis em receber os presos. “Vamos fazer essa paralisação para exigir providências, pois essa situação está comprometendo o serviço de investigação e colocando em risco a vida da população e dos servidores”, disse Estácio, acrescentando que os agentes estarão na delegacia durante toda a sexta-feira, mas não vão prestar nenhum tipo de serviço. Informações: SITE RADAR 64

