Cadelinha foi estuprada e precisa da sua ajuda para sobreviver. Vamos ajudar

Uma cadela, sem raça definida, resgatada recentemente das ruas de Ipiaú, com sinais de estupro, precisa de um procedimento cirúrgico. Segundo a repórter e protetora de animais, Neide Pereira, a cadela foi resgatada na Rua Dom Pedro II, há cerca de dois meses, e durante exames em uma clínica veterinária foi encontrada uma camisinha no ânus do animal. O autor do estupro não foi identificado.

Na última quinta-feira (01), Akira passou por novos exames em uma Clínica em Jequié, e foi constatado problemas na bexiga e no útero do animal. O orçamento da cirurgia com anestesia inalatória tem um custo de R$ 1.200,00 mais R$ 170,00 de exames pré-operatórios.

Para arcar com as despesas e cuidados veterinários foi lançada uma Vakinha Online (clique aqui para doações). Para mais informações sobre a situação da cadela e como ajudar de outra forma, basta entrar em contato através do whatsapp (73) 98115-8238 falar com Neide Pereira. Recentemente uma outra campanha nas redes sociais ajudou um cão de três meses que sofreu fratura em uma das patas após ser atropelado. Uma prestação de contas das doações foi divulgada numa página no facebook (veja aqui). Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários