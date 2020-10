Caixa paga hoje a primeira parcela extra do auxílio emergencial

A Caixa paga nesta segunda-feira (5) a primeira parcela extra do auxílio emergencial de R$ 300 para 3,3 milhões nascidos em fevereiro. Essas pessoas fazem parte do grupo cadastrado pelo aplicativo, site ou CadÚnico e começaram a receber a ajuda em abril. O pagamento será por meio de depósito em conta poupança digital e o saque liberado em 7 de novembro, de acordo com o calendário do ciclo 3.

Na terça-feira (6), será liberado o saque a 3,9 milhões nascidos em junho, que entraram no programa a partir de maio, receberão da 1ª a 5ª parcelas de R$ 600. Neste último grupo, foi incluído quase meio milhão de pessoas (492 mil cadastros) que passaram por reanálise, após contestação no aplicativo do banco ou pela Defensoria Pública da União, e foram aprovadas na semana passada.

