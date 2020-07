Calçados falsificados de são apreendidos na BR 116 em Milagres

Uma carreta carregada de calçados falsificados foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ontem (21), em Milagres (BA), distante 240 quilômetros de Salvador (BA). O carregamento foi apreendido durante fiscalização de combate a criminalidade no km 544 da BR-116.

No compartimento de carga do semi-reboque foram encontrados aproximadamente 700 pares de calçados estampados com marcas famosas, porém, com sinais claros de falsificação. Toda a mercadoria estava sem documentação fiscal.

O condutor do veículo, um homem de 35 anos, declarou que não tinha conhecimento a respeito da ‘qualidade’ do material que estava transportando. Ele informou que buscou a mercadoria em Minas Gerais e tinha como destino a Bahia.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Milagres (BA), pelos crimes de ordem tributária e de propriedade industrial. Informações e Foto: PRF

