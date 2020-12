Calçamento danificado pode causar acidentes no início da rua Lélis Piedade

Um enorme buraco vem se formando no início da rua Lélis Piedade. Segundo informações, o calçamento está ficando danificado e com isso as pedras estão soltas. O riso de acide res no local é constante. Um morador nós relatou, que um caminhão passou e arremessou uma pedra que estava solta, do outro lado da rua, e por pouco não atingiu uma pessoa que estava na calçada.

Um buraco que vem se formando no início da rua Lélis Piedade, vem tirando a tranquilidade das pessoas. Segundo informações, os paralelepípedos estão se soltando e com isso o buraco vem se formando. O leitor que nos enviou a fotografia, disse também, que um caminhão passou por cima de uma pedra solta e acabou a arremessando do outro lado da rua, por pouco não atingiu as pessoas que passavam na calçada.

Comentários no Facebook:

Comentários