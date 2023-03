Calcinha Preta, Eduardo Costa e Cacau com Leite estarão na programação do São João de Jequié 2023

Os preparativos para a realização do “O Melhor São João da Bahia”, como é denominado os festejos juninos de Jequié, promovidos pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, continuam acelerados. Nesta sexta-feira, 17, o prefeito de Jequié, Zé Cocá, divulgou mais três atrações que farão parte da programação: Calcinha Preta, Eduardo Costa e Cacau com Leite, artistas que se somarão aos cantores João Gomes, Dorgival Dantas, Wesley Safadão e Adelmário Coelho, que já foram confirmados no evento.

Este ano, o São João de Jequié também contará com a realização da Vila Junina, de 14 a 25 de junho, ocupando o espaço da Praça Rui Barbosa, no Centro, onde será montada uma cidade cenográfica. Já a Cidade do Forró, nome dado ao circuito da Praça da Bandeira, acontecerá de 22 a 25, e a Secretaria de Cultura e Turismo vem preparando uma grande estrutura para o local, como a ampliação do circuito, que deverá ser estendida para outras vias do entorno, como a Rua Félix Gaspar e Rua Alves Pereira, totalizando 12.100 metros quadrados de área livre para o público, possibilitando uma melhor e mais confortável circulação; o aumento da quantidade de banheiros químicos; além da disponibilização de torres de delay para retransmissão de som e imagens captados no palco principal, estrutura que permitirá às pessoas ver e ouvir o som do palco mesmo estando mais distante; entre outras inovações operacionais, com vistas a melhorar a experiência do público com o evento.

Com o aumento da área do São João de Jequié, o tráfego de veículos ao redor de todo o circuito será regulado para facilitar o acesso aos estacionamentos e preservar a comodidade dos pedestres, além da montagem de portais, com detector de metais, que deverão contar com o apoio de segurança das câmeras da Polícia Militar da Bahia. Informações/SECOM PMJ

