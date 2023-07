Câmara de Engenharia Química abre inscrições para o concurso Engenheiro Premium

A Câmara de Química do Crea-BA vai promover o concurso Engenheiro Premium – Inovation CUP, que visa premiar equipes de cursos vinculados à especializada que tenham os melhores projetos e negócios, evidenciando o contexto, tecnologia e aplicação. As inscrições serão realizadas de 24 de julho a 15 de setembr0, durante a plenária de novembro do Conselho, prevista para o dia 13 de novembro.



Para participar da iniciativa as equipes deverão se encaixar nos seguintes critérios: ter conceito de produto/serviço inovador inserido em uma das modalidades abrangidas pela Câmara, pertencer as instituições registradas no Crea-BA, ter até quatro integrantes e um mentor profissional da modalidade química com registro no Conselho, entre outros.



Serão inscritas no máximo 20 equipes. Especialistas de instituições de ensino, entidades parceiras e empresas, que atuam com projetos e ações de desenvolvimento da Inovação na Bahia, vão compor a banca examinadora dos trabalhos.



A competição será composta por cinco rodadas de disputas e os três projetos mais bem avaliados em cada round serão premiados com os valores: R$ 5 mil (1° lugar), R$ 4 mil (2º lugar) e R$ 3 mil (3° lugar). Todos levarão para casa troféus com logo do concurso e terão seus trabalhos divulgados nas redes sociais do Crea-BA. Todas as equipes receberão certificados de participação. Vale salientar que a última etapa classificatória do concurso será realizada presencialmente no dia 27 e outubro. O resultado final será apresentado no dia 13 de novembro.



Em observância ao disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), e demais normativas aplicáveis sobre proteção de Dados Pessoais, ao se inscrever no Innovation CUP, os participantes precisam concordar e autorizar o Sistema Confea/Crea a realizar o tratamento dos seus dados pessoais para as finalidades do edital.



Para o presidente do Crea-BA, engenheiro agrimensor Joseval Carqueija, o prêmio reconhece o potencial baiano na modalidade química e antecipa as comemorações dos 90 anos do Crea, de forma interessante, com estimulo a inovação e aos estudantes. “O Conselho precisa também ajudar a divulgar as ideias que surgem nos bancos das universidades e o prêmio é uma excelente oportunidade. Estamos aqui não só para reconhecer como também dar visibilidade aos produtos/soluções inovadoras que podem melhorar a vida da sociedade e também às condições do meio ambiente”, enfatiza.



As inscrições devem ser realizadas conforme formulário divulgado no regulamento do concurso disponível no site do Crea-BA neste link.



Após preenchimento, todos os documentos requeridos no anexo I deverão ser enviados para o e-mail [email protected]. Todo e qualquer esclarecimento em relação ao regulamento do concurso deverá ser feito por escrito também no e-mail da Câmara. Informações e Foto: SECOM/CREA-BA

