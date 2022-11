Câmeras de reconhecimento facial identificam foragido da justiça em Jequié

Foi flagrado pelas câmeras de reconhecimento facial do Cicom Central um homem que possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio. Foi então solicitado o apoio de uma guarnição do 19° Bpm que após rondas localizaram-no sendo conduzido e apresentado no complexo policial onde foi confirmado o mandado de prisão preventiva ficando a disposição da autoridade competente para as medidas cabíveis. Informações: 19º BPM

Comentários no Facebook:

Comentários