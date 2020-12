Caminhão bate em poste de energia elétrica no Largo do Viveiro em Jequié

Nas primeiras horas da manhã de hoje (18), um caminhão, tipo Baú, acabou batendo a sua carroceria em um poste de energia elétrica e acabou causando transtorno em Jequié. A Coelba foi acionada e já está no local para reposição do poste. Graças a Deus, ninguém ficou ferido no acidente e o motorista do caminhão permaneceu no local.

