Caminhão caçamba pega fogo no Anel Viário de Jequié e 8° GBM é acionado

Na manhã desta quarta-feira, (06), por volta das 09:00h, a guarnição de combate a incêndio do 8° Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada para o atendimento a uma ocorrência de incêndio veicular no Anel Viário, próximo à região de Cavalcante. Chegando ao local, os militares se depararam com a cabine de um caminhão do tipo basculante em chamas e prontamente atuaram para controlar e debelar o incêndio, impedindo que fogo viesse a consumir todo o veículo, após o combate foi iniciado o rescaldo. Não houve vítimas. Informações: ASCOM: 8° GBM

