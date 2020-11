Caminhão carregado com areia vira e por pouco não acontece uma tragédia no Joaquim Romão

A precariedade da Rua da Índia, Loteamento Jardim Primavera no Joaquim romão, por pouco não causou uma tragédia. UM caminhão F400 carregado com areia, tentou subir uma ladeira na rua ao meio dia de hoje (18), quando acabou virando. O motorista quando percebeu que iria acontecer o acidente, pulou do veículo ainda em movimento e não se feriu. Já fizemos reportagem em nosso blog, informando a precariedade da referida rua, mas, até a data de hoje nada foi feito no local.

