Caminhão carregado com combustível na BR 330 em Jequié

No início da tarde de ontem (11), um caminhão carregado com combustível tombou a altura do KM 740 da BR 330. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local, juntamente com prepostos do 8ª GBM da cidade de Jequié. A rodovia ficou interditada até remoção do produto. O motorista do veículo saiu ileso do acidente e as causas serão investigadas. Foto: Polícia Rodoviária Estadual

