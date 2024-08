Um caminhão carregado com Goiabas, acabou tombando na BA-026 no Distrito de Pé de Serra. O motorista do veículo foi retirado das ferragens com ferimentos. O acidente aconteceu nas primeiras horas desta quarta-feira 07. Nossa reportagem passou pelo local dias atrás e mostramos o perigo que é aquela rodovia.

