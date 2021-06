Caminhão carregado com verduras tomba na BR 420 em Jaguaquara

Um caminhão Ford Cargo tombou na BR-420, no trecho do município de Jaguaquara. O tombamento ocorreu na noite desta terça-feira (8). O veículo saiu da Ceasa, com destino a Feira de Santana, transportando um carregamento de verduras e a carga pendeu, segundo o motorista, que perdeu o controle ao trafegar pela estrada. Ninguém ficou ferido e a carga foi transferida para um caminhão-baú.

Usuários da BR-420 reclamam de declives na pista, que segundo eles aumentam a probabilidade de acidentes no trecho, onde veículos pesados – caminhões, por exemplo, trafegam no meio da pista para evitar tombamento e colocam em risco à vida de quem circula pela via, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

No local, após o acidente na noite desta terça comerciantes de hortifrúti cobravam em rodas de conversa posicionamento da classe política de Jaguaquara, para que recorra ao órgão federal solicitando a reconstrução da estrada: ”exportamos produtos, divulgamos o nome da cidade, movimentamos a economia e precisamos que alguém defenda a nossa bandeira. Essa estrada está abandonada”, lamentou um comerciante. Informações: Blog Marcos Frahm

